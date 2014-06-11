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市场报道 | 2014年 6月 11日 星期三 14:31 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：欧元空头气势高涨

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* 欧元/美元下跌0.02%，之前触及1.3522美元低点，澳元/美元上涨0.11%，新西兰元/美元上涨0.33%

* 日股日经指数上涨0.5%，中国沪综指跌0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.13%，美国10年期公债收益率2.6529%

* 美国众议院共和党领袖康托尔(Eric Cantor)在初选中意外遭茶党对手击败

* 世界银行调降2014年全球经济成长率预测，由3.2%降至2.8%。

* 中国人行藉人民币中间价回落，释出双向波动讯号(完)

(编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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