中国新债：进出口行下周一起发150亿元金融债，加入银行柜台分销行列

路透北京6月11日 - 中国进出口银行发行债券也加入了柜台分销的行列，其周三公告称，将于下周一（16日）在银行间债券市场招标发行不超120亿元人民币金融债，一年贴现和两年固期各半；此外，每期还分别将追加发行不超过15亿元，用于商业银行柜台分销。