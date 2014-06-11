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亚洲 | 2014年 6月 11日 星期三 14:34 BJT

中国新债：进出口行下周一起发150亿元金融债，加入银行柜台分销行列

路透北京6月11日 - 中国进出口银行发行债券也加入了柜台分销的行列，其周三公告称，将于下周一（16日）在银行间债券市场招标发行不超120亿元人民币金融债，一年贴现和两年固期各半；此外，每期还分别将追加发行不超过15亿元，用于商业银行柜台分销。

刊登在中国债券信息网的公告显示，上述两期债为进出口行今年第37期和38期金融债。中国工商银行 为该两期商业银行柜台人民币金融债券承办银行，进出口行将根据商业银行柜台实际分销情况，追加发行不超过20亿元，专门用于通过商业银行柜台向个人和非金融机构投资者分销。

工行5月9日表示，国家开发银行 首支银行柜台金融债券已通过该行完成发行，标志着银行柜台债券业务进入全新阶段。

上述债券具体发行条款如下：

37期 38期

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招标规模上限 60亿元 60亿元

期限/计息方式 两年固息 一年贴现

招标时间 6月16日14:00-15:00

招标方式 单一利率中标 单一价格中标

(荷兰式) (荷兰式)

缴款/起息日 6月23日

发行期 6/16-6/23

上市日 6月27日 6月25日

基本承销额 均无

承揽费 0.05% 0.05%

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柜台分销上限 15亿元 15亿元

招标方式 数量招标

柜台分销期 6/17-6/20

-------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯)
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