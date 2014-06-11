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亚洲 | 2014年 6月 11日 星期三 14:33 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆略有反弹，但纯属空头回补

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* 欧元/日圆由138.29日圆反弹，但纯粹为空头回补

* 在接近138.00的双底区域仍有一些买盘，但137.90下方有停止单

* 若有效跌破138.00，则料将下探2月4日低点136.25

* 阻力在向上的200日均线位置138.71，先前为支撑位(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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