路透基点：远洋地产4.5亿美元贷款案规模料增扩至8亿美元--TRLPC

路透香港6月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，远洋地产控股有限公司4.5亿美元的三年期贷款案在启动一般银团贷款阶段前、规模料扩增至8亿美元。

消息人士称，启动该银团联贷案的一组安排行包括约九家银行，分别为中国农业银行、中银香港、东亚银行、法国巴黎银行、中国建设银行、星展银行、恒生银行、汇丰银行和永隆银行。

一如先前报导，本案所筹资金是为2015年6月到期的6亿美元贷款作再融资。

银行受邀承贷5,000-8,000万美元。

利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码310个基点。

消息人士称，远洋地产要明年才会动用这笔资金。

2012年6月的贷款协议中约有4亿美元未偿还。

消息人士称，该交易可能会以美元和港元融资。

去年12月远洋地产办理一笔1.75亿美元三年期融资，主要针对台资银行，最高费用为80个基点，利率为Libor加码330个基点。

去年7月远洋地产办理一笔4.1亿美元五年期贷款，综合收益约360个基点。

2015年6月到期的这笔2012年贷款，利率为Libor加码400个基点。

在香港上市的远洋地产主要业务是在中国开发中高端住宅、办公楼和零售物业。(完)