日本股市：MSCI明晟评估结果支撑日经指数收高，央行会议前外资观望

路透东京6月11日 - 日本股市周三由一周低点反弹，受日本将继续留在MSCI明晟股票指数内消息的提振，该消息抑制了投资者可能离开日本股市的潜在反应。

MSCI明晟公司称，将把韩国和台湾移出重新归入发达市场的观察名单，将继续归入新兴市场。该消息使日股受到支撑。

日经指数 上涨0.5%至15,069.48点。东证股价指数 涨0.8%至1,239.07点。JPX-日经400指数 涨0.8%至11,280.65点。