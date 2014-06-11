日本股市：MSCI明晟评估结果支撑日经指数收高，央行会议前外资观望

全球经济：IMF上调今年增长预估至3.5%，但对贸易保护主义发出警告
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透东京6月11日 - 日本股市周三由一周低点反弹，受日本将继续留在MSCI明晟股票指数内消息的提振，该消息抑制了投资者可能离开日本股市的潜在反应。
MSCI明晟公司称，将把韩国和台湾移出重新归入发达市场的观察名单，将继续归入新兴市场。该消息使日股受到支撑。
日经指数 上涨0.5%至15,069.48点。东证股价指数 涨0.8%至1,239.07点。JPX-日经400指数 涨0.8%至11,280.65点。
成交低迷，东京证交所主板只有17.9亿股换手。在日本央行周四开始为期两天的政策会议之前，外资退场观望。(完)
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。