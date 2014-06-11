《RUSSELL专栏》天然气买卖双方价格之争，看谁先眨眼？

**需批准更多新项目**

然而，正如IEA在报告中所指出的，LNG需求不会在2020年突然停止增长。以项目的前置作业至少需要五年来算，新项目必须很快获批，才能从2020年以后投产。

从澳洲目前这批LNG项目当年的一波批准潮之后，拍板定案的新投资几乎挂零，IEA指出只有俄罗斯的Yamal LNG项目。

澳洲LNG生产商最近几个月持续警告，除非能够降低成本，否则澳洲将在下一轮的新批准项目缺席。

即使澳洲的劳动成本及监管成本真的降下来，LNG新项目是否能够获得批准，仍有疑问，而且不只是澳洲如此。

俄罗斯与中国达成4,000亿美元的天然气供应协议，普遍被外界解读为，为亚洲市场的天燃气价格立下新指标。

虽然协议价格并未公布，但消息人士认为应该在10美元/百万英热单位(mmBtu)，接近俄罗斯供应给欧洲的价格。

但这个价格远低于亚洲LNG价格，目前现货LNG价格为13.10美元/mmBtu，而且可能已经接近季节性低位。2014年的年内高位是20.50美元，全年平均可能在16-17美元。

如果LNG买家坚持价格必须向中俄协议或是美国LNG枢纽Henry Hub的水准靠拢，在生产商争相卖出现货船货的竞争下，买家很有可能会成功压低购买成本。

但只要买家成功压低LNG价格，这只会更加确保新的LNG项目无法兴建，因为如果中国购买LNG的价格接近10美元/mmBtu，就连美国准备兴建的LNG厂都会不符经济考量，即使美国已经拥有页岩气成本较低的优势。