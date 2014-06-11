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市场报道 | 2014年 6月 11日 星期三 14:49 BJT

《汇市简讯》英国就业及薪资数据或为多空双方提供题材

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* 英国就业及薪资收入数据，有可能为英镑多空双方提供题材

* 市场预估英国4月ILO失业率6.7%，低于3月的6.8%。英国央行原先考虑升息的失业率门槛为7%

* 但市场预估截至4月的三个月平均薪资同比上升1.2%，低于3月时的1.7%，亦低于4月的CPI涨幅1.8%

* 英镑/美元买盘在1.6740美元(1.6738为亚洲盘低点)，停止单据传在1.6725下方

* 1.6723为6月5日低点。在1.6690下方有更多停止单(1.6693为5月29日低点)

* 阻力在1.6764(10日均线)、1.6782(55日均线)、1.6800及1.6817(周二高点)(完) (编译 蔡美珍；审校 王洋)
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