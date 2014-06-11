《汇市简讯》英国就业及薪资数据或为多空双方提供题材

美国热股：美国银行季度获利大增44%，盘初小涨
路透4月18日 - 美国以资产计第二大银行--美国银行公布季度获利大增44%，因利率上升使贷款获利增加，而且交易增长提振了营收。截至3月31日止的三个月，美国银行可归属于股东的净利增至43.5亿美元，上年同期为30.2亿美元。每股盈余从上年同期的0.28美元增至0.41美元。
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* 英国就业及薪资收入数据，有可能为英镑多空双方提供题材
* 市场预估英国4月ILO失业率6.7%，低于3月的6.8%。英国央行原先考虑升息的失业率门槛为7%
* 但市场预估截至4月的三个月平均薪资同比上升1.2%，低于3月时的1.7%，亦低于4月的CPI涨幅1.8%
* 英镑/美元买盘在1.6740美元(1.6738为亚洲盘低点)，停止单据传在1.6725下方
* 1.6723为6月5日低点。在1.6690下方有更多停止单(1.6693为5月29日低点)
* 阻力在1.6764(10日均线)、1.6782(55日均线)、1.6800及1.6817(周二高点)(完) (编译 蔡美珍；审校 王洋)
路透4月18日 - 美国以资产计第二大银行--美国银行公布季度获利大增44%，因利率上升使贷款获利增加，而且交易增长提振了营收。截至3月31日止的三个月，美国银行可归属于股东的净利增至43.5亿美元，上年同期为30.2亿美元。每股盈余从上年同期的0.28美元增至0.41美元。
路透4月18日 - 高盛集团公布季度获利低于预期，因投行业务的获利被低迷的交易营收所抵消。高盛来自交易的季度总营收下降2.4%至33.6亿美元，为五个季度以来最低。固定收益、外汇和大宗商品部门(FICC)的营收仅增长1.3%至16.9亿美元。
道琼工业指数下跌91.95点，或0.45%，至20,544.97点；标准普尔500指数降8.51点，或0.36%，至2,340.5点；纳斯达克指数跌18.78点，或0.32%，至5,838.00点。(完) (编译 刘静；审校 母红)