《焦点》美联储鹰鸽两派的妥协，或致加息时间提前

中国经济：IMF上调今明两年经济增长预估，但警告信贷依赖构成风险
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。
**避免失控**
若出现折中局面，这也不是美联储官员第一次因为担忧市场对重大政策变化做出过度反应，而采取中间立场来避免这种情况。
去年12月，当美联储宣布首次温和削减100亿美元的月度购债规模时，会议记录显示官员们希望强调低利率承诺，以便“减轻缩减购债导致金融环境意外收紧的风险”。
强硬的达拉斯联邦储备银行总裁费希尔当时表示，“我认为，对于100亿美元的缩减规模，(低利率承诺)的代价并不算太高。”
自此以后，美联储的强硬派和温和派官员都越来越担心，将低利率保持那么久可能引发投资者过度的风险偏好。这已经成为他们可能同意稍微提前升息的又一理由，尤其是在就业强劲增长、经济也呈现其他增长势头的情况下。
不过，并非所有强硬派都同意这点。美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治近期就表示，她希望在升息之前，首先停止资产负债表的扩张；相比目前美联储的预估，这两个步骤都应该尽早且加大幅度。里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔看法类似，也呼吁立即结束再投资，但他也承认其观点属于“明显少数派”。(完) (编译 王洋/李婷仪/龚芳/朱晓军；审校 田建华/杜明霞/艾茂林/石冠兰)
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。
“经营环境复杂，某些做市业务中客户活动面临...挑战，”高盛集团首席执行官布兰克梵(Lloyd Blankfein)在一份声明中称。
路透4月18日 - 评级机构标准普尔确认日本债信评级为“A+/A-1”，评级展望为稳定。 * 日本外部状况稳健，经济繁荣且多元化，政治稳定性和稳定的金融体系，平衡了其非常疲弱的公众财政。 * 预计2017-2020日历年中，日本经常帐盈余平均相当于GDP的大约4% * 预计未来五年中，日本净国际资产相当于其经常帐收入的大约300%或更多 * 预计2016至2019财年，日本政府债务增长放缓，年增长率相当于GDP的4.5% * 尽管日本政府债务负担沉重，但我们相信其面临的或有债务有限。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)