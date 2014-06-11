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市场报道 | 2014年 6月 11日 星期三 15:02 BJT

《汇市简讯》欧元/美元在1.3500-20获得支撑

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* 亚洲时段欧元/美元在1.3520及1.3500有强劲买气

* 1.3500下方有一些卖单

* 据传在1.3480有非常大额的停止单

* 大额选择权到期，抑制现汇走势。今天在1.3525及1.3500分别有10亿欧元及5亿欧元选择权到期

* 今日无重要数据公布。市场焦点在于技术面偏空，欧洲央行融资操作(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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