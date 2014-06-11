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亚洲 | 2014年 6月 11日 星期三 15:04 BJT

《汇市简讯》美元/泰铢陷于狭幅区间

0657GMT

* 美元/泰铢陷于32.45-32.50狭幅区间

* 32.40前方的企业买盘仍提供支撑

* 其他亚币亦呈狭幅区间波动，未能提供指引

* 短线应会继续在32.40-32.60区间

* 最新报32.46-32.49，泰股下跌0.07%(完) (编译 蔡美珍；审校 张荻)
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