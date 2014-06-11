表格：韩国公债和公债期货周三收盘价

全球经济：IMF上调今年增长预估至3.5%，但对贸易保护主义发出警告
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透首尔6月11日 - 以下为韩国债市周三收盘价：
今日收盘价 上日收市价
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韩国公债期货 KTBc1* 106.11 106.14
10年期公债收益率 KRTSY10Y=KQ 3.355% 3.340%
五年期公债收益率 KRTSY5Y=KQ 3.051% 3.040% (完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 洪曦; 审校 龚芳)
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。