《汇市简讯》欧元/英镑面临0.8064低点保卫战，聚焦英国数据

美国热股：美国银行季度获利大增44%，盘初小涨
路透4月18日 - 美国以资产计第二大银行--美国银行公布季度获利大增44%，因利率上升使贷款获利增加，而且交易增长提振了营收。截至3月31日止的三个月，美国银行可归属于股东的净利增至43.5亿美元，上年同期为30.2亿美元。每股盈余从上年同期的0.28美元增至0.41美元。
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* 欧元/英镑周二重新下探0.8064英镑后，企业买需协助欧元回升
* 0.8064为6月5日低点，在欧洲央行宣布宽松措施后触及
* 汇价走势类似4月底/5月初情况，当时欧元/英镑在0.82附近获得支撑
* 欧洲央行总裁德拉吉5月8日发表宽松谈话，引发欧元/英镑最终明确跌破0.82
* 若英国ILO失业率低于市场预测的6.7%，则欧元跌破0.8064的风险将升高
* 但若英国薪资数据疲弱，则英镑多头可能受创。阻力在0.8089(周一低点)及0.81(完) (编译 蔡美珍；审校 张涛)
路透4月18日 - 美国以资产计第二大银行--美国银行公布季度获利大增44%，因利率上升使贷款获利增加，而且交易增长提振了营收。截至3月31日止的三个月，美国银行可归属于股东的净利增至43.5亿美元，上年同期为30.2亿美元。每股盈余从上年同期的0.28美元增至0.41美元。
路透4月18日 - 高盛集团公布季度获利低于预期，因投行业务的获利被低迷的交易营收所抵消。高盛来自交易的季度总营收下降2.4%至33.6亿美元，为五个季度以来最低。固定收益、外汇和大宗商品部门(FICC)的营收仅增长1.3%至16.9亿美元。
道琼工业指数下跌91.95点，或0.45%，至20,544.97点；标准普尔500指数降8.51点，或0.36%，至2,340.5点；纳斯达克指数跌18.78点，或0.32%，至5,838.00点。(完) (编译 刘静；审校 母红)