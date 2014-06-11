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市场报道 | 2014年 6月 11日 星期三 15:12 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑面临0.8064低点保卫战，聚焦英国数据

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* 欧元/英镑周二重新下探0.8064英镑后，企业买需协助欧元回升

* 0.8064为6月5日低点，在欧洲央行宣布宽松措施后触及

* 汇价走势类似4月底/5月初情况，当时欧元/英镑在0.82附近获得支撑

* 欧洲央行总裁德拉吉5月8日发表宽松谈话，引发欧元/英镑最终明确跌破0.82

* 若英国ILO失业率低于市场预测的6.7%，则欧元跌破0.8064的风险将升高

* 但若英国薪资数据疲弱，则英镑多头可能受创。阻力在0.8089(周一低点)及0.81(完) (编译 蔡美珍；审校 张涛)
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