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市场报道 | 2014年 6月 11日 星期三 15:26 BJT

《汇市简讯》欧元/美元反弹无力，上方卖单再度落空

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* 欧元/美元反弹幅度小得可怜，反而强化空方气焰

* 在1.3550-60挂出的卖单在亚洲未完全获得消化

* 1.3600附近的卖单规模远远更大，但成交机会渺茫

* 100/200小时均线在1.3605-10，小时图一目均衡云区在1.3605-30

* 买气集中在6月6日低点1.3503及2013年低点到2014年高点的38.2%回档位1.3515(完) (编译 蔡美珍；审校 石冠兰)
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