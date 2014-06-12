《台湾新债预测》10年公债103/6R期得标利率料落在1.538-1.56%

* 标售标的：103/6R期10年公债

* 标售时间：周五(13日)

* 标售金额：预估400亿台币

* 预测中值：1.538-1.56%

* 受访机构：10家

路透台北6月12日 - 路透周四调查显示，在市场气氛偏空及终端买盘仍将有部分配置的交错考量下，台湾周五将标售的10年期第二次增额公债103/6R 得标利率料落在1.538-1.56%间。

根据路透访谈的10家金融机构，市场预估中值为1.538-1.56%，大区间则在1.53-1.583%。

交易商指出，市场对终端买盘的进场力道看法分歧，多数预估终端买盘的需求力道平平，但若加计大型行库的配置需求，以及交易商的持券意愿，预估400亿台币的筹码应仍能顺利标出，这将限制得标利率上限不超过今日收盘价上档的1-2基点。

“我认为终端买盘还是有需求，但可能在下标时将收益率往上提一点。”一位证券商交易员表示。

10年公债103/6 上次增额发行在5月9日标售，金额300亿台币，得标利率在1.532%，较103/6期2月间标售时的1.583%走跌了5.1基点。

本期103/6R期公债预计标售400亿台币，将在18日交割。该期券发行前交易期间成交在1.4760-1.5527%。

以下为交易员观点整理：

--终端买盘的下标力道较难预估，因即使在近日零星见到买盘进驻，但未积极拿券。标售时去化资金的基本配置预料仍在，但将收益率上移的机会亦不排除。

--考量近日103/6R在1.55%附近略现支撑，预估即使殖利率标高，亦不会脱离1.55%太远，高位共识区最多集中在1.56-1.57%。

--市场主要买盘之一的大型金融机构近日在市场出脱冷券，较为罕见的举动引发市场不同解读。虽有交易员认为该机构属正常调节，但也有交易员担忧该机构在此次标售拿券力道不足。

--103/6R开仓量至上日止为134亿台币，相对前期券空单量绝对数稍大。但因本期券有现券103/6的对锁效应，持有103/6现券的避险单不须于标售时回补，令真正的空单回补压力减轻，目前市场以中性看待。

--寿险业需求不会太大，主要因此前配置公司债及次级债的量能不少，部分需求已被喂饱，且10年券的存续期对寿险相对而言偏短，配置量不会太高，绝对利率的要求亦有所提高。

--美债后续走势仍不明朗，而此次标售后总筹码亦达1,100亿台币，令持券行库掌握筹码的难度较高，或亦会列入标债考量。

相关报价：

--周四103/6R期公债殖利率在发行前交易几近收平报1.5520%；五年新券103/9 在发行前交易殖利率收高0.72基点报1.0940%。

以下为交易商对103/6R期公债得标利率的预估区间：

金融机构 最低(%) 最高(%)

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中型证券 1.53 1.56

大型银行一 1.53 1.56

中型银行 1.53 1.57

大型证券一 1.532 1.55

大型票券 1.535 1.555

大型银行二 1.54 1.56

大型银行三 1.54 1.56

大型证券二 1.54 1.57

中型寿险 1.54 1.57

大型证券三 1.545 1.583

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