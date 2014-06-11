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亚洲 | 2014年 6月 11日 星期三 15:36 BJT

表格：外资在韩国股市买超1,408亿韩元，连续20天买超

路透首尔6月11日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超1,408亿韩元。连续20个交易日买超，期间累计买超金额3.469万亿(兆)韩元(34.2亿美元)。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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6月11日 140.8 3.8 -127.2

6月10日 214.9 8.4 -222.7

6月 9日 20.0 -4.7 -18.8

6月 5日 65.8 -435.0 186.7

6月 3日 17.2 -59.6 44.2

6月 2日 213.6 -161.1 -57.5

5月30日 31.7 32.4 79.9

5月29日 99.3 -66.0 -14.7

5月28日 115.5 66.9 -173.9

5月27日 21.8 -87.6 73.7

5月26日 55.1 -75.2 24.8

5月23日 133.9 -66.4 -61.0

5月22日 290.9 -48.4 -234.4

5月21日 188.4 -141.2 -37.4

5月20日 266.5 -230.8 -42.5

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本月以来 672.2 -648.3 -195.3

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今年以来 1,913.3 -2,242.7 383.7

---------------------------------------------- (完)
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