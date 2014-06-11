表格：外资在韩国股市买超1,408亿韩元，连续20天买超

全球经济：IMF上调今年增长预估至3.5%，但对贸易保护主义发出警告
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透首尔6月11日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超1,408亿韩元。连续20个交易日买超，期间累计买超金额3.469万亿(兆)韩元(34.2亿美元)。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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6月11日 140.8 3.8 -127.2
6月10日 214.9 8.4 -222.7
6月 9日 20.0 -4.7 -18.8
6月 5日 65.8 -435.0 186.7
6月 3日 17.2 -59.6 44.2
6月 2日 213.6 -161.1 -57.5
5月30日 31.7 32.4 79.9
5月29日 99.3 -66.0 -14.7
5月28日 115.5 66.9 -173.9
5月27日 21.8 -87.6 73.7
5月26日 55.1 -75.2 24.8
5月23日 133.9 -66.4 -61.0
5月22日 290.9 -48.4 -234.4
5月21日 188.4 -141.2 -37.4
5月20日 266.5 -230.8 -42.5
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本月以来 672.2 -648.3 -195.3
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今年以来 1,913.3 -2,242.7 383.7
---------------------------------------------- (完)
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。