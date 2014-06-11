欧元债市：欧元区低评级公债收益率在债券标售前上升

中国经济：IMF上调今明两年经济增长预估，但警告信贷依赖构成风险
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。
西班牙 及意大利公债收益率 周三均上扬3基点，分别至2.66%及2.82%。
葡萄牙公债收益率 则升2基点至3.39%，该国将进行5月金援计画结束后的首次标债。
“这就是获利了结，”一名交易商表示。“葡萄牙今日将标债，而意大利将于明日标售，二线国家债券可能会有点承压。”
葡萄牙将标售最高达7.5亿欧元的十年期债券，意大利计画周四标售最高达85亿欧元的三年、七年及30年期债券。而德国周三将标售高达40亿欧元的两年期债券。
花旗策略师预估葡萄牙收益率将恢复跌势，认为市场环境为追逐收益率且国内基本面有所好转。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 洪曦/龚芳; 审校 王洋/张荻)
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。
“经营环境复杂，某些做市业务中客户活动面临...挑战，”高盛集团首席执行官布兰克梵(Lloyd Blankfein)在一份声明中称。
路透4月18日 - 评级机构标准普尔确认日本债信评级为“A+/A-1”，评级展望为稳定。 * 日本外部状况稳健，经济繁荣且多元化，政治稳定性和稳定的金融体系，平衡了其非常疲弱的公众财政。 * 预计2017-2020日历年中，日本经常帐盈余平均相当于GDP的大约4% * 预计未来五年中，日本净国际资产相当于其经常帐收入的大约300%或更多 * 预计2016至2019财年，日本政府债务增长放缓，年增长率相当于GDP的4.5% * 尽管日本政府债务负担沉重，但我们相信其面临的或有债务有限。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)