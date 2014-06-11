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债券 | 2014年 6月 11日 星期三 15:50 BJT

欧元债市：欧元区低评级公债收益率在债券标售前上升

西班牙 及意大利公债收益率 周三均上扬3基点，分别至2.66%及2.82%。

葡萄牙公债收益率 则升2基点至3.39%，该国将进行5月金援计画结束后的首次标债。

“这就是获利了结，”一名交易商表示。“葡萄牙今日将标债，而意大利将于明日标售，二线国家债券可能会有点承压。”

葡萄牙将标售最高达7.5亿欧元的十年期债券，意大利计画周四标售最高达85亿欧元的三年、七年及30年期债券。而德国周三将标售高达40亿欧元的两年期债券。

　　花旗策略师预估葡萄牙收益率将恢复跌势，认为市场环境为追逐收益率且国内基本面有所好转。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 洪曦/龚芳; 审校 王洋/张荻)
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