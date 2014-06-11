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市场报道 | 2014年 6月 11日 星期三 15:43 BJT

《汇市简讯》英国央行官员布罗德班特及央行总裁卡尼将发表谈话

0724GMT

* 英国央行货币政策委员会(MPC)委员布罗德班特，将在1345GMT出席国会财政委员会的任命听证会

* 布罗德班特将从7月1日接任央行副总裁

* 央行总裁卡尼周四2000GMT在年度Mansion House晚宴发表演说

* 6月18日公布6月4-5日MPC会议记录

* MPC讨论焦点在于央行升息时间(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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