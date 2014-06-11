香港个股：国泰航空取消今明两天往来曼谷与卡拉奇航班

全球经济：IMF上调今年增长预估至3.5%，但对贸易保护主义发出警告
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透香港6月11日 - 香港主要航空公司--国泰航空 周三公布，将取消今、明两天往来泰国曼谷至巴基斯坦卡拉奇的两程航班，以评估该机场的安全情况。
卡拉奇真纳国际机场昨天遭武装人员袭击，机场在一度关闭后已经重开。国泰航空在公司网站公布，由于卡拉奇真纳国际机场的特殊状况，现正评估该机场的安全情况，并取消6月11日由曼谷至卡拉奇的CX703航班，以及7月12日卡拉奇至曼谷CX2700航班，但同一航班编号往来香港与曼谷的航班则维持正常运作。
香港保安局已对巴基斯坦发出红色外游警示，表示当地有明显威胁，建议旅客应调整行程，如非必要应避免前赴。（完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。