香港个股：国泰航空取消今明两天往来曼谷与卡拉奇航班

路透香港6月11日 - 香港主要航空公司--国泰航空 周三公布，将取消今、明两天往来泰国曼谷至巴基斯坦卡拉奇的两程航班，以评估该机场的安全情况。

卡拉奇真纳国际机场昨天遭武装人员袭击，机场在一度关闭后已经重开。国泰航空在公司网站公布，由于卡拉奇真纳国际机场的特殊状况，现正评估该机场的安全情况，并取消6月11日由曼谷至卡拉奇的CX703航班，以及7月12日卡拉奇至曼谷CX2700航班，但同一航班编号往来香港与曼谷的航班则维持正常运作。