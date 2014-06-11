中国债市：消息面趋平静IRS窄幅波动，关注半年末资金面波动

路透上海6月11日 - 中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周三窄幅波动；年内第二次定向降准尘埃落定后，消息面趋于平静，IRS暂失去想象空间，短期内料维持整理格局。

市场人士并表示，随着半年末渐行渐近，资金面以及回购利率的波动情况将是近期影响IRS走向的关键因素。

“今天挺平稳，也就短端略上了一点点，定向降准出来后，大家一下子都不知道该看什么了，”上海一券商交易员称。

中国央行周一晚间在不到两个月的时间内再次宣布下调符合条件的商业银行存准，财务公司等也一并下调0.5个百分点。这一意料中的定向降准举措显示在中国经济下行压力仍大的背景下，央行借助货币政策工具释出结构性“放水”的良苦用心。

上述交易员认为，IRS在半年末前主要将跟随资金利率波动，目前市场上跨月资金需求不小，临近月末流动性应会有收紧的势头，但在央行频吹暖风的呵护下，“紧也紧不到哪里去。”

银行间资金市场周三隔夜和七天期回购加权利率小涨，供求基本维持平衡。虽有机构开始布置一些跨月安排，但央行维稳半年末流动性预期安定市场信心，短期限资金需求仍占主导。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 3.3640/3.4640 3.4450/3.5250 3.6603/3.7373 3.8750/3.9613 3.8578/4.1545

上日 3.3425/3.4600 3.4350/3.5200 3.6625/3.7475 3.8800/3.9775 3.8500/4.1892

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变动 +0.0215/+0.0040 +0.0100/+0.0050 -0.0022/-0.0102 -0.0050/-0.0162 +0.0078/-0.0347

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。