全球金市：钯金守在三年半高点附近；黄金走高

“尽管价格比较高，但工业客户对钯金的需求还是不错的。人们在买进钯金，我们可以看到汽车、牙科和化学行业都在购买。”东京一位现货经纪商说。

“不过铂金的投资和工业需求并不太旺盛。”

根据澳新银行(澳盛银行,ANZ)，钯金市场净多仓部位处于历史高位，预计未来几周或出现较大回落，因价格在每盎司860美元以上时将出现获利了结。

现货金 上涨1.01美元，至每盎司1,261.50美元，脱离上周触及的四个月低点1,240.61美元。钯金和股市近期上涨，盖过了黄金的风头。

“金价在这些水平的需求看似有一些放缓。从投资的角度来看，我不认为投资人有积极进场。”香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung说。

纽约商品期货交易所(COMEX)8月期金 涨1.40美元，报每盎司1,261.50美元。

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最新价格/ 当日 当日 年初迄今 当前

结算价 变动 涨跌% 涨跌% 成交量 现货金 1261.50 1.01 +0.08 4.69 现货银 19.21 0.09 +0.47 -1.03 现货铂金 1470.90 -2.50 -0.17 7.56 现货钯金 852.00 0.00 +0.00 19.50 COMEX黄金期货 1261.50 1.40 +0.11 4.97 9726 COMEX白银期货 19.23 0.06 +0.00 -0.72 3056 汇率 欧元/美元 1.3539 美元/日圆 102.32

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

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