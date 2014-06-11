路透基点：中国海洋石油15亿美元五年期贷款已签约--TRLPC

全球经济：IMF上调今年增长预估至3.5%，但对贸易保护主义发出警告
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透香港6月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，中国海洋石油15亿美元五年期境外子弹式贷款已在6月3日签约。
有九家银行参与这项俱乐部贷款。其中，澳洲联邦银行(CBA)和法国兴业银行各承贷3亿美元，澳洲国民银行和Westpac Banking Corp各承贷2亿美元。
花旗承贷1.5亿美元，澳新银行、中国建设银行和德意志银行各承贷1亿美元，渣打银行承贷5,000万美元。
一如先前报导，这项贷款综合收益为130个基点，利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码约115个基点。(完) (编译 王冠中; 审校 田建华)
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。