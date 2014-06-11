路透基点：中国海洋石油15亿美元五年期贷款已签约--TRLPC

路透香港6月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，中国海洋石油15亿美元五年期境外子弹式贷款已在6月3日签约。

有九家银行参与这项俱乐部贷款。其中，澳洲联邦银行(CBA)和法国兴业银行各承贷3亿美元，澳洲国民银行和Westpac Banking Corp各承贷2亿美元。

花旗承贷1.5亿美元，澳新银行、中国建设银行和德意志银行各承贷1亿美元，渣打银行承贷5,000万美元。

一如先前报导，这项贷款综合收益为130个基点，利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码约115个基点。(完) (编译 王冠中; 审校 田建华)