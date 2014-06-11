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市场报道 | 2014年 6月 11日 星期三 16:07 BJT

《汇市简讯》欧元/美元技术面更多讯号预示将进一步下跌

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* 6月5日的长影线令空头忧心

* 更多讯号显示未来几天跌势将加深

* 日线收在一目均衡转换线1.3590下方，削弱欧元

* 若跌破并收在6月5日低点1.3503之下，将开启跌向1.3460之门

* 1.3460为欧元/美元由1.3295升至1.3995的76.4%回档位

* 卖单下移到1.3580(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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