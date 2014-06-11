香港金融：今年首五月银行提交清洗黑钱可疑交易报告续增--金管局

路透香港6月11日 - 香港金融管理局（HKMA）周三称，今年首五月银行就清洗黑钱及恐怖分子资金筹集活动提交的可疑交易报告数量继续增加，金管局将投入更多资源加强监察。

金管局银行监理部打击清洗黑钱及金融罪行处署理主管麦敬伦向传媒表示，今年首五月，银行提交了12,931份可疑交易报告，比去年同期有所增加，并与过去3-4年上升趋势一致。

“银行更为积极主动作出举报，因很多机构本身业务遍及全球，令其监控意识提高。”他并说，举报数目渐增，亦与培训活动提升对可疑交易的意识以及2012年《打击洗钱条例》制订客户尽职审查规定有关。

据金管局资料，2013年向政府辖下联合财富情报组（由警务处及海关人员组成）提交的可疑交易报告为32,907份，按年上升41%；其中由银行提交的报告为27,328份，按年增42%，并占总数的83%。

麦敬伦称，金管局将投入更多资源提升对清洗黑钱和恐怖分子集资活动的监察，今年3月银行监理部辖下成立新的分处，有助增加现场及非现场审查次数，并就新出现的洗钱及恐怖分子集资活动风险采取更主动的措施。

他并提到，当局关注逃税问题以及利用迂回途径调动资金掩饰洗钱的行为。打击逃税方面，金管局在现场审查时加强对逃税活动的检视，同时已去信提醒银行实施有效打击逃税措施的重要性。

就银联卡在港使用情况是否值得关注，麦敬伦未予置评。他表示，金管局对于任何可疑交易或潜在风险，均会密切注视。