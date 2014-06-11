《全球汇市》欧元/美元接近四个月低点，高收益货币受青睐

美国周五发布强劲的就业报告，圣路易斯联储总裁布拉德周一发表强硬言论，均在本周提振美国的收益率，并协助拉抬美元兑欧元汇价。

欧元兑日圆跌0.2%至138.50 ，美元兑日圆则持平为102.30 。

日圆关注焦点放在日本央行于6月12-13日召开为期两天的政策会议。外界预料该行货币政策将按兵不动，可能略微上修对海外经济的评估 。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3538 1.3547 -0.07 -1.51 1.3745

美元/日圆 102.28 102.35 -0.07 -2.87 105.30

欧元/日圆 138.42 138.65 -0.17 -4.36 144.73

美元/瑞郎 0.9000 0.8990 +0.11 +0.81 0.8928

英镑/美元 1.6758 1.6755 +0.02 +1.22 1.6556

美元/加元 1.0896 1.0899 -0.03 +2.60 1.0620

澳元/美元 0.9392 0.9372 +0.21 +5.37 0.8913

新西兰元/美元 0.8560 0.8525 +0.41 +4.31 0.8206

澳元/日圆 96.030 95.920 +0.11 +2.32 93.850

新西兰元/日圆 87.510 87.250 +0.30 +1.27 86.410

英镑/日圆 171.37 171.49 -0.07 -1.70 174.33

澳元/新西兰元 1.0966 1.0990 -0.22 +1.09 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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