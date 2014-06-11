金属期市：锌价触及15个月高位，因需求前景看好且供应紧俏

全球经济：IMF上调今年增长预估至3.5%，但对贸易保护主义发出警告
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
中国央行周三在其发布的2013年年报中称，将继续实施稳健的货币政策，适时适度预调微调，进一步优化金融资源配置，改善和优化融资结构和信贷结构。同时，进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革。
上海期锌 一度大涨2.3%，触及15,725元人民币，为2013年3月以来高点，伦敦金属交易所(LME)期锌 小升至15个月新高2,146美元，为2013年2月以来高位。
法国巴黎银行指出，虽然LME库存仍高，但目前锌已经转向结构性短缺，到2016年时供应限制料将更加严峻。
法巴预测到2015年年初锌价将升破2,300美元，明年将大幅上扬。
0744GMT，LME期铜 上涨0.3%，至6,694美元。周二时铜价触及6,628美元，为5月7日以来低点。
上海期交所8月期铜 上涨0.7%，至47,860元人民币。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪/蔡美珍；审校 田建华/龚芳)
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。