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亚洲 | 2014年 6月 11日 星期三 16:34 BJT

金属期市：锌价触及15个月高位，因需求前景看好且供应紧俏

中国央行周三在其发布的2013年年报中称，将继续实施稳健的货币政策，适时适度预调微调，进一步优化金融资源配置，改善和优化融资结构和信贷结构。同时，进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革。

上海期锌 一度大涨2.3%，触及15,725元人民币，为2013年3月以来高点，伦敦金属交易所(LME)期锌 小升至15个月新高2,146美元，为2013年2月以来高位。

法国巴黎银行指出，虽然LME库存仍高，但目前锌已经转向结构性短缺，到2016年时供应限制料将更加严峻。

法巴预测到2015年年初锌价将升破2,300美元，明年将大幅上扬。

0744GMT，LME期铜 上涨0.3%，至6,694美元。周二时铜价触及6,628美元，为5月7日以来低点。

上海期交所8月期铜 上涨0.7%，至47,860元人民币。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪/蔡美珍；审校 田建华/龚芳)
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