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亚洲 | 2014年 6月 11日 星期三 16:38 BJT

新兴汇市：美债收益率上升及人民币疲软拖累亚币，马币受数据打压

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最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 102.31 102.35 +0.04 +2.90 105.28

坡元 1.2509 1.2497 -0.10 +0.98 1.2632

台币 30.039 30.050 +0.04 -0.30 29.950

韩元 1015.60 1017.20 +0.16 +3.92 1055.40

泰铢 32.51 32.52 +0.03 +1.08 32.86

菲律宾披索 43.80 43.68 -0.26 +1.38 44.40

印尼卢比 11802.00 11805.00 +0.03 +3.03 12160.00

印度卢比 59.31 59.29 -0.03 +4.20 61.80

马币 3.2130 3.2070 -0.19 +1.95 3.2755

人民币 6.2277 6.2250 -0.04 -2.79 6.0539

(完)

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