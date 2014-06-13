《台湾金融市场一周展望》伊拉克乱局升级施压台股，世界盃亦降温交投

* 伊拉克地缘政治情势紧张

* 台股或随国际股市陷入整理

* 美联储会议市场或中性解读

* 台债市场标债后气氛难转佳

记者 林妙容

路透台北6月13日 - 一触即发的伊拉克内战问题将主导下周全球金融市场。在全球经济前景讯息交错之际，伊拉克短线成为全球股市涨多回档整理的主要理由。而全球瞩目的世界盃足球开踢在即，一般亦认为或减低市场交投热度。

分析师认为，台股在本周连创六年高位后，下周在中东情势变化快速的背景下亦无理由不拉回修正，然而市场谨慎但不悲观，下档仍将寻得支撑。

富邦金控资深经济学家罗玮表示，中东政治局势是否安定牵动全球金融市场的神经，地缘政治的剧烈变化会让投资人感到不安，并宁可获利了结、入袋为安。这已反应在美股近两日的走势上。他认为由于投资人已消化此前多数经济面的消息，包括台股在内的全球股市都将同受伊拉克变数的影响，避险资产需求有机会略扬。

〞下周预期会有一些对股市的资金排挤效应...资金将主要流向石油、黄金等商品。〞凯基投顾总经理朱晏民亦同意地缘政治再度成为市场关切重点。

朱晏民指出，虽然美股预期下周仍将上演回档修正，但跌幅估约在2-3%之间，属于良性的回档，不至于进一步扩大，主要仍是涨多的卖压涌现。

他认为台股的走势将与美股如出一辙，下周亦将呈现涨多回档整理。不过他同时指出，由于电子股第二季淡季不淡，台股有基本面支撑，虽然短线受国际局势影响有些挫跌，但中长线经济稳定复苏的看法不变。

凯基投顾估第三季台湾加权股价指数 高位落在9,500点附近，短线支撑位先看9,000点的整数关卡。凯基近期同时上修今年企业全年获利的年增率至14-15%，此前为约10%。

台股本周连创六年高位，盘中最高达9,229.8点，前高为总统马英九2008年5月20日上任当日台股盘中创下9,309.95点，市场称之为〞马英九障碍〞。

美国股市周四下跌，因担忧伊拉克紧张局势升级，且稍早公布的美国零售销售和就业市场数据令人失望。标普500指数 连跌三日，为4月初来首见，道琼工业指数 连跌第二日下跌超过100点，代表投资人恐慌程度的CBOE波动性指数 大涨8.3%。

美国总统奥巴马周四威胁将向伊拉克的逊尼派伊斯兰武装发动军事打击，后者从伊拉克北部进发并已逼近巴格达，希望在伊拉克和叙利亚建立自己的国家。全球指标油价 周四跳涨逾2%，因市场愈发担心伊拉克乱局可能影响它的石油供应。

**美联储会议影响预料中性**

元大宝来投信指出，伊拉克叛军最终目的为建立〞伊拉克与黎凡特伊斯兰国〞(ISIL)，预期影响时间将拉长，市场对伊拉克的原油供应中断或降低的产生高度疑虑。

该投信黄金期信基金经理人方立宽说，受到伊拉克地缘政治影响，可能提供股市走入中期偏弱格局的藉口，反倒是油价与金价将纷纷步入旺季。

除中东情势的发展外，下周将有美国联邦储备理事会(美联储/FED)公开市场委员会(FOMC)的议息会议上场。不过市场认为FOMC议息会议已具高度可预测性，认为鹰派声浪将被压抑，美国逐步稳定缩减购债规模的步伐不变，对金融市场的影响趋于中性。

富邦金控的罗玮指出，本来此前市场担心FOMC较为鹰派立场的理事会影响美联储的升息蓝图，但美国参议院周四批准费舍尔出任美联储副主席，同时还批准鲍威尔和布雷纳德担任理事 ，让下周会议的决策者加入新成员，有利鸽派的声音略扬，让市场不至于过份担心。

〞虽然新成员的加入会修正对美国经济成长率和CPI的预估，但市场已有办法消化这类对经济前景预期的变化...重要的是新成员的立场较为温和。〞他说。

此外，部分股、债、汇交易员亦提及，下周世界盃足球赛事将成为媒体宠儿，虽然不至于影响交投方向，但依过往经验，市场若无重要事件影响交投，在这类大型赛事举办期间，交易员交易热度稍减，易让盘势陷于横向整理，稍减交投热度。

**公债市场下周待清洗筹码**

尽管伊拉克的变数有机会在下周提高美债的避险胃纳，但本地交易员预估，美债即使受到追捧，价格涨幅亦不至于过大，仍视伊拉克因素为短线干扰，并同步观察美国FOMC会议声明是否有出乎市场意料的结论。

对本地台债市场而言，虽然美债为重要参考指标之一外，但筹码因素或将主导下周走势，令台债跟随美债走多的机会受限，盘面转向清洗筹码为主。

一证券商交易员指出，今日午间标售的10年债103/6R ，其得标利率虽落在市场预期的区间，但投标倍数创下今年来各期券的新低，仅仅只有1.38倍，则令市场感到意外，并为该券下周走势投下变数。

〞投标倍数太低，表示这期券没有交易需求。〞上述交易员说。

市场人士认为，在拿券需求不如预期的情况下，殖利率逢下便有出脱卖压浮现，因而10年美债殖利率下周只要不跌破2.53%的此前波段低位，台债殖利率都将横向整理缓上。而若美债殖利率意外走高，台债殖利率更有机会测试波段高位。

在此气氛下，筹码凌乱的五年新券103/9 遭到放空的机会亦会增加，部分交易员将以放空五年券来弥补10年券持券的损失。

交易员预估103/6R下周主要交投区间在1.53-1.583%间，1.583%的103/6期首次得标利率水位将测试支撑是否出现；而五年新券103/9因交易员略略偏空看待，主交投区有机会落在1.07-1.13%间。

台湾央行周五表示，财政部委托标售的10年103/6R期公债得标利率为1.553%。落在市场预估1.538-1.56%区间内，较上次同年期公债标售得标利率1.532%走升2.1个基点。

**台币汇价或仍围绕30元游走**

台币兑美元 本周全周走势黏滞，约在30元左右窄幅游走。一位小型商银的交易员认为，全球汇市的波动率持续位于低位，目前虽然伊拉克冲突有升级态势，但因目前仍属局部的动荡，预料对台币的影响仍偏低。

凯基投顾的朱晏民认为，理论上伊拉克情势对美元应有所支撑，且美元兑亚币已经疲软一段时间，台币升值至30元附近后再涨的空间不大，下周可观察台币是否修正整理后缓步回贬。

不过场中交易员对此有不同看法。 〞伊拉克的影响可能还比世界盃还低，〞一银行交易员说。

市场人士指出，下周时序逐渐进入月底，不妨观察出口商在临近月底是否增加抛汇意愿，此外市场也同步关注台湾物价近期的蠢动态势，一家外银交易主管认为，台湾央行或有可能将台币汇率稳定在偏强的水位，以缓和进口物价涨势。

小型汇银人士即指出，近期观察韩元 的收盘走势与台币相较，发现台湾央行对台币收盘价往弱方挪移的态度似乎稍微松动，下周可密切关注。

交易员多数预估，台币汇价下周主要交易区间在29.950-30.050之间。

台湾央行预定在6月26日(周四)召开第二季的全体理监事会议。目前多数分析师预估央行将维持重贴现率在1.875%不变，但汇率方面则可能视物价情势、出口最新的情势而做出微调。

**货币市场小心资金情势**

针对下周资金情势，资金调度人士认为，由于银行资金分配不均状况未解，且有近700亿台币债券要交割，可能让季底紧缩的心理因素开始发酵。

他们预估，下周二(17日)起开出的可跨月两周拆款利率可能扬升至0.45%以上，不排除高见0.50%。

“下周进入下半月，周二就可做两周跨月拆款，利率开高一点也愿意。”一位大型票券商交易员说。

他认为，下周拆款的最大变数，还是在龙头银行能不能做跨月拆款。惟龙头银行未对下周是否供应跨月资金表态，仅称下周资金状况还不明确，目前感觉整体市场的资金状况还好。