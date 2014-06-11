《中国债市每日综述》现券持稳，金融数据发布前交易动力不足

* 现券持稳，投资者等候金融数据发布

* 利率债交投中长端更活跃

* 一年国债中标利率跳高对二级影响偏淡

路透上海6月11日 - 中国银行间债市现券周三持稳。今日消息面较为淡静，流动性供求基本平衡，前期利好基本消化后，机构多在等候央行公布最新5月金融数据，交易动力略显不足。

市场人士并指出，因半年末因素，资金价格下行空间暂时受限；而早间一年国债中标利率跳高，实际中标量并未能达到计划发行规模，对二级市场影响不大，利率债交投以中长端更为活跃。

“做多动力不足，央行快要公布数据了，估计对债市进一步利多的可能性不大，”北京一商业银行交易员称。

对将要公布的5月金融数据，路透调查的21家机构预测中值显示，当月末M2同比增速料为13.1%，较上月的13.2%略降，因中国信贷增长放缓影响货币增速，加之贷款外信用创造受银行同业监管加强影响；而5月新增人民币贷款预期为7,500亿元，略低于前月，显示由于需求不足，信贷增长放缓。

对于一级市场上一年期国债中标利率意外跳高，上述交易员认为，主要是技术性原因导致未招满，对二级影响不大，但后续要关注一级市场行情，因新债供给增多，而金融机构存款外流导致投资户需求有限，不排除后续一级会阻碍二级行情发展。

财政部周三招标的一年期固息国债中标利率远高于预期，实际中标量未达计划发行规模。市场人士表示，一年期国债不纳入招标考核，绝对收益率又较低，令多数机构主动投资意愿偏淡。

上海一大型券商交易员则指出，今日利率债中长端交投较活跃，部分投资者对基本面前景存在分歧。她个人认为经济难以从底部有效反弹，后续政策面还会有进一步利好出台，“三季度吧，我们认为贷款利率会调，要降低企业融资成本，今天(机构在现券的)中长端有一些博弈。”

中国银行间市场交易商协会副秘书长杨农最新撰文指出，在汇率不变的情况下，为避免2015年美联储加息时中国的实际利率已经逼近甚至超过实体经济容忍上限而无法继续加息，中国在2014年可选择降低利率，以便为2015年提高利率创造空间，解决与美国货币政策的同步性问题。

中国央行最新发布的2013年年报中称，将继续实施稳健的货币政策，适时适度预调微调，进一步优化金融资源配置，改善和优化融资结构和信贷结构。同时进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革。

剩余期限约9.62年的国开行固息金融债140205券最新成交收益率 为4.935%，上日尾盘为4.93%。

中金所五年期国债期货主力合约TF1409 收报94.492元人民币，较上日结算价涨0.028元或0.03%。单日成交2,194手，上日成交量为3,990手。

**短期资金需求为主**

中国银行间资金市场周三隔夜和七天期回购加权利率小涨，供求基本维持平衡。虽有机构开始布置一些跨月安排，但央行维稳半年末流动性预期安定市场信心，短期限资金需求仍占主导。

交易员称，除央行保障流动性的种种表态外，财政资金投放开始出现加速势头，亦增加货币市场乐观情绪。月末前资金价格上行难免，但幅度料有限。

北京一银行交易员表示，“现在市场上资金可以说是宽松，但也基本没什么减点出的。整体还仍是比较平衡。”

另外，周一央行宣布扩大定向降准范围，加之近来财政支出也有加速势头，市场对6月份资金面信心较为充足。

中国5月财政支出和收入增速一升一降。近一年来首次公布的单月财政支出数据显示，5月支出同比猛增24.6%，创出据路透测算的近两年最高增速；5月份财政收入增速回落至7.2%，财政部并预计后几个月收入增幅仍有回落压力。

而对于一些多用信用债作为抵押品融入资金的券商类机构来说，求得跨月资金成本则相对略高，但若价格合适，需求基本也可以满足。

对商业银行类等融出资金机构来说，接受不同类别抵押品对其计算时点风险资产影响不同。其中国债等利率产品风险权重明显低于企业债等信用产品。

中国央行将从下周一(16日)起，对符合审慎经营要求且“三农”和小微企业贷款达到一定比例的商业银行(不含2014年4月25日已下调过准备金率的机构)下调人民币存款准备金率0.5个百分点。

今日银行间市场质押式回购总成交金额9,336.87亿元，上日为9,782.91亿元；其中，隔夜品种成交8,081.93亿元，上日为8,114.74亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.6086 2.5858 +2.28 8,081.93

七天 3.1525 3.1329 +1.96 752.03

14天 3.2449 3.1030 +14.19 213.11

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.0450 2.7700 -72.50 2,242.91

七天 3.2350 3.2700 -3.50 321.60

14天 3.2100 3.0700 +14.00 42.35

回购定盘利率

其中:隔夜 2.6400 2.5900 +5.00 --

七天 3.2000 3.1270 +7.30 --

14天 3.2700 3.1200 +15.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.5920 2.5700 +2.20 --

七天 3.1500 3.1300 +2.00 --

三个月 4.7941 4.8095 -1.54 --