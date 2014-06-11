美国各类经济指标总览--2014/6/11

美国热股：美国银行季度获利大增44%，盘初小涨
路透4月18日 - 美国以资产计第二大银行--美国银行公布季度获利大增44%，因利率上升使贷款获利增加，而且交易增长提振了营收。截至3月31日止的三个月，美国银行可归属于股东的净利增至43.5亿美元，上年同期为30.2亿美元。每股盈余从上年同期的0.28美元增至0.41美元。
美国财政部周三公布，5月预算赤字为1,300亿美元，较上年同期收窄超过6%。路透调查显示，分析师预期为5月为赤字 1,310亿美元。2013年5月赤字为1,390亿美元。 当前值 前次值 失业率(%) 6.3 (5月) 6.3 (4月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加21.7 (5月) 增加28.2 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) 持平 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (4月) +0.2 (3月) 不包括食品和能源CPI(%) +0.2 (4月) +0.2 (3月) 实质所得(%) -0.3 (4月) +0.5 (3月) 生产者物价指数(PPI)(%) +0.6 (4月) ＋0.5 (3月) 不包括食品和能源PPI(%) +0.5 (4月) ＋0.6 (3月) 国内生产总值(GDP)(%) -1.0 (第一季修正值) +2.6 (第四季终值) GDP平减指数(%) +1.3 (第一季修正值) +1.6 (第四季终值) 零售销售(%) +0.1 (4月) +1.5 (3月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差472.4 (4月) 逆差441.8 (3月修正值) 雇佣成本(%) +0.3 (第一季) +0.5 (第四季修正值) 工业生产(%) -0.6 (4月) +0.9 (3月修正值) 产能利用率(%) 78.6 (4月) 79.3 (3月修正值) 初请失业金人数(万人) 31.2 (5月31日当周) 30.4 (5月24日当周修正值) 联邦预算(亿美元) 赤字1,300 (5月) 盈余1,069 (4月) 领先指标(%) +0.4 (4月) +1.0 (3月修正值) 个人所得(%) +0.3 (4月) +0.5 (3月) 个人消费支出(PCE)物价(%) +0.2 (4月) +0.2 (3月) 消费者信贷(亿美元) 增加268.5 (4月) 增加195 (3月修正值) 企业库存(%) +0.4 (3月) +0.5 (2月修正值) 建筑支出(%) +0.2 (4月) +0.6 (3月修正值) 消费者信心 83.0 (5月) 81.7 (4月修正值) 房屋开工(万户) 107.2 (4月) 94.7 (3月修正值) 建筑许可(万户) 108.0 (4月) 100.0 (3月修正值) 成屋销售(万户) 465 (4月) 459 (3月修正值) 新屋销售(万户) 43.3 (4月) 40.7 (3月修正值) 工厂订单(%) +0.7 (4月) +1.5 (3月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) +0.6 (4月修正值) +3.7 (3月修正值) 供应管理协会非制造业指数 56.3 (5月) 55.2 (4月) 供应管理协会制造业指数 55.4 (5月) 54.9 (4月) 趸售(批发)库存(%) +1.1 (4月) +1.1 (3月修正值) 进口物价(%) -0.4 (4月) +0.4 (3月) 出口物价(%) -1.0 (4月) +1.0 (3月) 单位劳工成本(%) +5.7 (第一季修正值) -0.4 (第四季修正值) 非农业生产率(%) -3.2 (第一季修正值) +2.3 (第四季修正值) 经常账(亿美元) 赤字811.2 (第四季初值) 赤字963.7 (第三季修正值)
路透4月18日 - 美国以资产计第二大银行--美国银行公布季度获利大增44%，因利率上升使贷款获利增加，而且交易增长提振了营收。截至3月31日止的三个月，美国银行可归属于股东的净利增至43.5亿美元，上年同期为30.2亿美元。每股盈余从上年同期的0.28美元增至0.41美元。
路透4月18日 - 高盛集团公布季度获利低于预期，因投行业务的获利被低迷的交易营收所抵消。高盛来自交易的季度总营收下降2.4%至33.6亿美元，为五个季度以来最低。固定收益、外汇和大宗商品部门(FICC)的营收仅增长1.3%至16.9亿美元。
道琼工业指数下跌91.95点，或0.45%，至20,544.97点；标准普尔500指数降8.51点，或0.36%，至2,340.5点；纳斯达克指数跌18.78点，或0.32%，至5,838.00点。(完) (编译 刘静；审校 母红)