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亚洲 | 2014年 6月 11日 星期三 16:51 BJT

台湾汇市：台币微收升但实质交易区间变化不大，外资少量汇入

* 台币随韩元收盘微升，外资汇入
    * 实质交易变化不大，仍在窄幅区间震荡
    * 明日实质交易区间估在29.98-30.00

    路透台北6月11日 - 台币兑美元  周三收盘微升，但实质交易区间变化
不大，成交量也缩小。交易员称，韩元走升提振台币，外资有少量汇入，但是进口商美元买
盘也不少，近期两方的买卖力道相当拉锯，盘面窄幅波动。
    
    他们表示，目前除进口商外，小散户、油款也都有美元需求；而出口商大多仍偏爱30以
上的价位，多是待价而沽，也没有太着急。台股若能在高档震荡，也有利提高外资钱留台股
的意愿。
    
    “看起来30这个价位应该是要守住，...不时有美元买盘出来，进口商也买蛮多的。〞
一大型银行交易员说，虽然上日外资明显买超台股达90余亿台币，但是看来这两天外资在汇
市的动作并不像在股市中大。
    
    “外资有汇入，但不是大量。”该交易员表示。 
    
    另一家小型银行交易员则指出，预估7-8月会是企业发放现金股利的旺季，届时外资将
有汇出需求，台币可能走弱一些。
     
    中国人民币兑美元 周三跟随中间价回落，结束三天连涨。新兴亚币方面，韩
元兑美元 今日则走坚，徘徊在约六年高位附近，因有资金流入该国股市以及出口商的
结算需求。
         
    汇银人士预估，明日台币实质交易区间料在29.98-30.00。今日台币实质交易区间在29.
985-29.998，上日则在29.983-30.010。        
    
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月期美元/台币换汇点折价幅度略
微缩小；一个月远汇报价 在29.970/29.990左右，上日纽约盘收在29.940。
    
    台湾股市周三收盘微升再创逾六年的高位。分析师表示，台指期多单仍逾两万多口，这
将令外资持续做多台股。而外资及陆资在台股29.08亿台币，连续第五个交易日买超共计175
.29亿台币。 
 
    
    本周全球重要经济事件及数据如下：    
    6/11(三)：英国5月请领失业金人数、截至4月三个月ILO失业率、美国一周抵押贷款市
场指数、5月联邦预算。 
    6/12(四)：法国消费者物价调和指数(HICP)5月终值、4月经常帐；韩国央行利率决定；
日本央行货币政策会议；智利、塞尔维亚、印尼央行会议；秘鲁央行宣布利率决定；英国央
行总裁卡尼和财政大臣欧思邦在伦敦市长官邸举行的活动上讲话。美国4月企业库存；美国5
月进出口价格、零售销售、一周初请失业金人数。 
    6/13(五)：中国5月固定资産投资(不含农户)、社会消费品零售总额、工业增加值、房
地産投资和销售情况月度报告；欧元区第一季就业人口、4月贸易收支；美国5月PPI和核心P
PI；美国路透/密西根大学消费者信心指数6月初值。IMF召开新闻发布会,公布对瑞典经济形
势的年度评估报告；瑞典央行理事会全体会议。    

    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见             
 16:00              台币/美  上日收   波动区间        开盘价   成交量    上日
                         元  盘                                亿美元  
                       报价                                            
 台北外汇经纪公司  30.039    30.050   29.980-30.050   30.050     5.98    6.30
                                                                       
 元太外汇经纪公司  30.036    30.045   29.980-30.045   30.045     2.70    3.01
                                                                       
 
 无本金交割远期外汇(NDF)   最新报价            上日现货收盘时水准
                                               
 美元/台币一个月期         -0.025/-0.015       -0.035/-0.025
 美元/台币六个月期         -0.170/-0.140       -0.175/-0.145
 (完)
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