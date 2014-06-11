路透伦敦6月11日 - 以下为分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：欧元再度遭遇一波强劲卖压，240分钟走势上的TD技术图型显示，欧元应该会先停顿/整理，然后跌破上周低点1.3503。虽然日线图上显示可能会有一波修正性反弹，升至1.3775附近，但日内技术图型比较偏向中性或偏空。日内图型显示，欧元日内升势应该会在1.3555止步。

美元/瑞郎：美元在38.2%回档位0.8909回稳，并由此处强力反弹。美元很有机会攻克0.9058及0.9072的阻力。0.9058是今年走势的78.6%回档位。我们认为0.9072将会守住初步的上攻。

欧元/日圆：近日已经重新脱离对称三角形--这被视为非常偏空的走势。日内涨势料在138.90止步，预计近日低点及78.6%回档位的137.86/98支撑将失守。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3524 1.3547 -0.17 -1.61 1.3745

美元/日圆 102.22 102.35 -0.13 -2.92 105.30

欧元/日圆 138.27 138.66 -0.28 -4.40 144.63

美元/瑞郎 0.9008 0.8990 +0.20 +0.90 0.8928

英镑/美元 1.6786 1.6755 +0.19 +1.39 1.6556

美元/加元 1.0897 1.0899 -0.02 +2.61 1.0620

澳元/美元 0.9390 0.9372 +0.19 +5.35 0.8913

新西兰元/美元 0.8559 0.8525 +0.40 +4.30 0.8206

欧元/瑞郎 1.2183 1.2179 +0.03 -0.72 1.2271

欧元/英镑 0.8054 0.8081 -0.33 -2.93 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.0450 9.0660 -0.23 +2.23 8.8474

美元/挪威克朗 5.9847 5.9752 +0.16 -1.35 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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