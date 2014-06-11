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亚洲 | 2014年 6月 11日 星期三 17:10 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶连四个交易日上扬，因交易商回补仓位

“在此之前，指标期约已经超跌，所以价格上涨，大家进场回补，”东京一名交易员称。

日本股市周三弹离一周低点，亦激励期胶士气；日股仍将是明晟MSCI指数系列中唯一列入发达市场的亚洲股市，这个消息提振日股。

但市场观察人士表示，在全球橡胶库存偏高之际，很难预期期胶持续上涨。

上海期交所9月期胶 上涨165元人民币，收报每吨14,360元，新加坡商品交易所(SICOM)6月期胶最新报每公斤168.00美分，上涨0.6美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪/蔡美珍；审校 张荻/王洋)
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