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市场报道 | 2014年 6月 11日 星期三 17:24 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑技术面仍然偏空，恐将改写2014年新低

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* 日线动能指标仍然偏空，凸显倾向卖盘的结构

* 今天日高在0.8085，在0.8080的卖单已放弃

* 欧元/英镑持续低于0.8161的表现，对走势构成压力。0.8161为欧元由0.7756升至0.8815的61.8%回档位。

* 欧元有可能跌至0.8006，即上述升势的76.4%回档位

* 今天将创下2014年年内新低(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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