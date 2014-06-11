台湾证券：证交所将解决现金提前到位问题，争晋升MSCI已开发市场机会

全球经济：IMF上调今年增长预估至3.5%，但对贸易保护主义发出警告
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透台北6月11日 - 台湾证券交易所周三表示，MSCI明晟公司 将台股自可能晋升为“已开发市场”的审核观察名单中删除。其中关于现金提前到位(prefunding)的问题，因事涉券商的风险控管，因此仍在努力寻求合理解决方案。
MSCI仍将台湾维持在新兴市场国家，并在发布的新闻稿中称，国际机构投资者在台湾面临的某些关键问题，包括缺乏境外台币交易市场、台湾股市交易仍存在现金提前到位及ID(身份认证)系统对证券转帐和场外交易造成困扰等问题，尚未获得解决。
证交所副总经理杨朝荣称，关于境外台币交易市场等问题并非证交所权限能够解决。至于资金提前到位部分，证交所已多次和证券业者及外资保管银行沟通，但由于事涉证券商的风险控管，所以仍在努力寻求解决方案。
证交所表示，未来仍会藉由各种机会向国际机构投资者说明各项市场改革的成果，以减少彼此认知差距，使台股早日晋升为“已开发市场”。
台湾加权股价指数 周三并未因MSCI将台股自“已开发市场”审核观察名单剔除而下挫。终场微涨0.08%报9,229.8点，再创逾六年高位。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。