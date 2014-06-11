台湾证券：证交所将解决现金提前到位问题，争晋升MSCI已开发市场机会

路透台北6月11日 - 台湾证券交易所周三表示，MSCI明晟公司 将台股自可能晋升为“已开发市场”的审核观察名单中删除。其中关于现金提前到位(prefunding)的问题，因事涉券商的风险控管，因此仍在努力寻求合理解决方案。

MSCI仍将台湾维持在新兴市场国家，并在发布的新闻稿中称，国际机构投资者在台湾面临的某些关键问题，包括缺乏境外台币交易市场、台湾股市交易仍存在现金提前到位及ID(身份认证)系统对证券转帐和场外交易造成困扰等问题，尚未获得解决。

证交所副总经理杨朝荣称，关于境外台币交易市场等问题并非证交所权限能够解决。至于资金提前到位部分，证交所已多次和证券业者及外资保管银行沟通，但由于事涉证券商的风险控管，所以仍在努力寻求解决方案。

证交所表示，未来仍会藉由各种机会向国际机构投资者说明各项市场改革的成果，以减少彼此认知差距，使台股早日晋升为“已开发市场”。