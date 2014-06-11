韩国央行：周四会议料按兵不动，不因韩元升至六年高点而担忧

路透首尔6月11日 - 韩国央行在周四会议上料决议维持利率不变，不因韩元升至六年高点而担忧，因韩元/美元接近重要的1,000韩元关卡。

当汇率升值威胁到经济表现时，央行通常会面临降息的压力，但来自韩国央行高层官员的谈话，以及交易商指出外汇市场干预行动有限，显示政策官员对于近期的升值走势并不担心。

“我近来注意到的是，政府并未试图改变韩元的走向，只是试着放慢升值速度，”香港野村国际的分析师Young Sun Kwon称。

“我不认为韩元会是韩国央行考量的关键因素，因为韩元升值是受到外部收支盈余基本面改善所带动，”他说。

路透调查访问的30位分析师全数预估，韩国央行将在周四会议上决议连续第13个月将基本利率维持在2.50%不变。

27名明确预估下次调整利率时间的分析师中，有25人预期最快未来三个月内会将七日回购协议利率调升25个基点，因经济成长引燃物价压力。

韩国5月通胀率升至19个月高点1.7%。韩国央行的通胀率目标在2.5-3.5%。

韩元兑美元过去一年来上涨11.6%，周三国内收盘报1,015.7韩元，为六年来首次接近突破1,000韩元关卡。

“当局在3月底和4月初通融了韩元升值，我预期之后也会持类似态度，”荷兰国际集团(ING)驻新加坡首席亚洲经济分析师Tim Condon称。(完) (编译 王冠中; 审校 田建华)