香港个股：中银香港称为达监管要求减派息比，料今年贷款增速仍能双位数

路透香港6月11日 - 香港人民币清算行--中银香港 副董事长兼总裁和广北称，考虑监管当局未来将逐年提升对资本充足率要求，公司须达监管要求及足够资本发展业务，故下调派息比。此外料今年贷款增速仍能保持双位数增长。

和广北在股东周年大会上称，公司估计2019年监管当局对银行资本充足比率要求会较目前大幅提升，若维持此前60-70%的派息比率，将无能力积累所需资金去满足监管要求，且公司要把握发展机会及增加利润，都需有足够资本去支持，故管理层决定下调派息比率为未来作好准备。

该行2013年全年派息1.01港元，派息比率为48%。而此前从上市初至2012年一直维60%至70%的派息比率。

中银香港财务总监卓成文亦补充，自2019年银行要全面落实“巴塞尔协定III”的规例，当中包括逆周期的资本缓冲及防护性的资本缓冲，同时系统性影响的银行需要额外资本，公司不得不考虑过渡期及未来的监管要求。

和广北并强调，去年该行不良贷款低于同业平均水平，此次降低派息比率与坏帐无关。他预计，派息比将在一段时间内维持40%至60%，目前该行没有融资需要，但不排除日后会有融资活动。

**贷款增速料有双位数增长**

和广北表示，今年首季内地相关贷款需求快速增加，从资本角度看该行有能力支持快速的贷款增长，惟该行会采取平衡管理的态度，而贷款增速已见回落，亦需视乎市场需求。他指出，有信心业界及该行今年贷款增长达双位数字，目前该行的资产质量稳定。

该行去年贷款增幅10.8%，其中贸易融资贷款按年升27%，大幅低于市场平均增幅48%水平。

当有股东问及去年贷存比上升是否反映业务过份进取时，和广北表示，该行贷存比较香港同业平均水平低，且贷存比上升并不代表流动性下降，且该行的业务分配平均，过去贷款增长一直维持低双位数，未有过份进取。

在谈到沪港通时，和广北表示，公司正在为相关技术工作作准备。他认为，沪港通可促进资本项下流动，同时为银行带来包括孖展（融资）、人民币兑换及清算等业务。他相信，沪港通逐步成熟后，交易量会有所提升，限额亦会加大，同时亦可促进产品发展。

谈及人民币国际化时，和广北认为，其他国家及地区正积极建立人民币清算体系及开展相关业务，包括美国人民币贸易结算亦有快速增长，人民币国际化步伐正在加快。（完）