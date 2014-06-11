中国新债：财政部下周五将代理招标183亿元地方债，期限七年

路透上海6月11日 - 中国财政部周三公告称，将于下周五(20日)代理招标发行今年第二批地方政府债，总额183亿元人民币，期限为七年。

刊登在中国债券信息网的公告显示，该批地方债中包括甘肃、新疆、福建、广西、四川、青海和湖北七省区，具体内容如下:

地区 七年期

发行额(亿元)

甘肃 23

新疆 22

福建 24

广西 22

四川 40

青海 21

湖北 31

合计 183

本周五财政部将代理招标今年首批地方债，总额为516亿元，三及五年各半。

今年3月全国人大公布的财政预算案显示，2014年地方财政收支差额4,000亿元，比去年增加500亿元；国务院并同意由财政部代理发行或继续试点由地方政府自行发债弥补地方财政收支差额，并列入省级预算管理。

此前中国财政部公布，今年4,000亿元地方债发行规模内，上海等10个地区试点地方政府债券自发自还总规模为1,092亿元；其中，江苏获准发债规模最高174亿元，宁夏达55亿元。

2014年地方政府债券自发自还试点包括：上海、浙江、广东、深圳、江苏、山东、北京、江西、宁夏、青岛10个省市。并且规定五年、七年和10年债券比例为4:3:3。 (完)

参看相关细节，请点选中国债券信息网 here (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)