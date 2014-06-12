《外汇专栏》欧美央行言语中透露出欧元兑美元或续跌行情

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley；编译 王洋/洪曦/蔡美珍

路透伦敦6月11日 - 想找理由买入美元/欧元 的交易员，不妨看看欧洲央行和美联储官员的不同措辞。

欧元区官员不断地表达对低通胀率的担忧，并强调有采取进一步措施的能力。美联储的官员们则描绘了一幅持续减少购债和货币政策回归正常的图景。

再加上美国周五公布的强劲就业数据，以及周二JOLTS职位空缺数据，这些数据至少提升了对美元前景的正面看法，所以欧元兑美元下滑之势或如箭在弦上。

近年来，政策沟通已成为各个央行政策工具组合中的一个关键部分，尤其是决策者在制定经济复苏举措时变得愈发具有创造性。因此，外汇交易员要提高领悟央行言论内涵的能力。

比如，交易员或不太熟悉JOLTS数据，该数据反映美国的职缺和员工流动情况，包括聘雇和离职情况。不过美联储主席叶伦明确表示她在监控该项数据。所以JOLTS数据现在应该引起交易员的注意。

从政策角度上讲，市场知道欧洲央行将会部署一系列新措施，以规避通缩威胁。

交易员可能认为，即便欧洲央行的举措没有马上打压欧元，但该央行已经提供了不买欧元的理由。如果还未领会欧洲央行的意思，应简要回顾一下其周四以来的表态措辞，意思还是比较直率明了的。

“很明显，我们周四希望表明的是，较长一段时间内欧元区与英美两国的货币环境将不同，这种情况可能会持续数年。”欧洲央行执委科尔周六表示。

“我们将在极长时间内维持利率在近零水准，而美国和英国将在某个时候重回加息周期。”他补充道。

从中可以轻松得知，欧洲央行的立场未来几个月将打压欧元兑美元下跌。

若有人认为欧洲央行在政策选项上已经黔驴技穷，那么ECB管理委员会委员利卡宁的言论会让其醒悟。

“政策工具尚未用尽，”利卡宁在芬兰央行季度记者会上被问及欧洲央行未使用的政策工具时表示。“我们有能力采取行动。我们能做出决定，这没有改变。”

**美联储**

在大西洋对岸，美联储官员也在持续放话。

立场温和的波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周二指出，美联储有可能以可预期及透明的方式，使旗下资产规模缩小，藉以缓和政策趋紧的过程。

而立场较为鹰派的圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德则表示，他最担心的是美联储收紧政策步伐可能太慢，放任泡沫成形。

一个鸽派，一个鹰派，所提出的看法都符合美联储超宽松政策回归正常进程，而在此同时，欧洲央行却是朝相反方向推进。

罗森格伦与布拉德今年在联邦公开市场委员会(FOMC)都没有投票权，但这没关系。美联储还会派出更多类似的官员，为收紧政策列举理由，但并不会使FOMC自身面临承诺压力。

这是政策沟通的一记高招，一方面向市场传达，但同时又能保留一道可以否认的空间。

综合种种迹象来看，最重要的讯息就是欧元兑美元或许还要再跌。(完)