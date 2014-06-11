投行观点：中国经济增长疑虑靴子已落地，另一靴子将是信用风险--瑞信

全球经济：IMF上调今年增长预估至3.5%，但对贸易保护主义发出警告
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透上海6月11日 - 近阶段外界颇为担忧中国经济增长减速甚至硬着陆，国际投行--瑞士信贷亚洲区首席经济分析师陶冬则认为，中国经济增长的低谷已过去，这一只靴子已经落地；而投资者近期应该关注另一只靴子--信用风险如何安全落地。
他周三在私募股权投资高峰论坛上表示，中国的公共债务远远超过目前披露数据，今年下半年至明年上半年将是大量信托项目还债高峰期，在当前中国货币政策仍是坚持去杠杆化的基调下，未来有可能出现大规模违约现象。
他预计，中国的地方债务将远超出去年底国家审计署披露数据，预计在40万亿元人民币左右，再加上国债、铁道债、政策性金融债等，中国的公共债务总计约在70万亿元，是去年中国国内生产总值（GDP）的130%。
国家审计署去年底公布全国地方政府性债务审计结果，截止去年6月底，地方政府债务17.9万亿元。
陶冬表示，地方债务大量来自影子银行系统，主要表现为各类理财产品。一旦未来理财产品的资金明显减少，那么国内出现大规模违约的概率就会上升。当然，中国政府亦不会放任不管，应该不会出现类似美国雷曼兄弟破产的事件，中央政府会出面埋单。
“未来是否会有一系列违约出现，是中国经济最大的不确定性。”他说。
他指出，2008年以后美国在去杠杆化时，推出量化宽松等政策进行配合；而近年来中国亦在去杠杆化，但国内货币政策却是在收缩，国内经济亦在减速，企业盈利能力在下降，因此未来大家应该更为关注信用风险，下半年和明年上半年将是信用风险的高峰期。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。