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市场报道 | 2014年 6月 11日 星期三 18:25 BJT

欧洲汇市：英镑兑欧元涨至18个月新高，英国就业报告提供助力

苏格兰皇家银行驻伦敦分析师Paul Robson称，“的确是令人惊讶的就业数据，不仅就业增长，而且是全职工作增长而不是兼职工作，同时劳动力的议价能力还明显偏弱。”

“人们最初会认为这可能使得加息提前，所以英镑兑欧元会有所走高。但是我认为随着人们开始消化薪资低增长的信息，或许英镑会回落。”

英国和欧元区的前景差异，推升英国和德国可比10年期公债利差 至1997年以来最阔。短期货币市场利率较低，也打压欧元。

英镑兑美元 最新报1.6794美元，日内上涨0.2%。欧元兑英镑 跌0.3%左右至0.8054英镑，创2012年末以来最低。(完)
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