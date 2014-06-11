欧洲汇市：英镑兑欧元涨至18个月新高，英国就业报告提供助力

美国热股：美国银行季度获利大增44%，盘初小涨
路透4月18日 - 美国以资产计第二大银行--美国银行公布季度获利大增44%，因利率上升使贷款获利增加，而且交易增长提振了营收。截至3月31日止的三个月，美国银行可归属于股东的净利增至43.5亿美元，上年同期为30.2亿美元。每股盈余从上年同期的0.28美元增至0.41美元。
苏格兰皇家银行驻伦敦分析师Paul Robson称，“的确是令人惊讶的就业数据，不仅就业增长，而且是全职工作增长而不是兼职工作，同时劳动力的议价能力还明显偏弱。”
“人们最初会认为这可能使得加息提前，所以英镑兑欧元会有所走高。但是我认为随着人们开始消化薪资低增长的信息，或许英镑会回落。”
英国和欧元区的前景差异，推升英国和德国可比10年期公债利差 至1997年以来最阔。短期货币市场利率较低，也打压欧元。
英镑兑美元 最新报1.6794美元，日内上涨0.2%。欧元兑英镑 跌0.3%左右至0.8054英镑，创2012年末以来最低。(完)
路透4月18日 - 美国以资产计第二大银行--美国银行公布季度获利大增44%，因利率上升使贷款获利增加，而且交易增长提振了营收。截至3月31日止的三个月，美国银行可归属于股东的净利增至43.5亿美元，上年同期为30.2亿美元。每股盈余从上年同期的0.28美元增至0.41美元。
路透4月18日 - 高盛集团公布季度获利低于预期，因投行业务的获利被低迷的交易营收所抵消。高盛来自交易的季度总营收下降2.4%至33.6亿美元，为五个季度以来最低。固定收益、外汇和大宗商品部门(FICC)的营收仅增长1.3%至16.9亿美元。
道琼工业指数下跌91.95点，或0.45%，至20,544.97点；标准普尔500指数降8.51点，或0.36%，至2,340.5点；纳斯达克指数跌18.78点，或0.32%，至5,838.00点。(完) (编译 刘静；审校 母红)