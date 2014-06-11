欧洲汇市：英镑兑欧元涨至18个月新高，英国就业报告提供助力

美国热股：高盛季度获利受交易营收拖累不及预期，盘初急跌逾3%

路透4月18日 - 高盛集团公布季度获利低于预期，因投行业务的获利被低迷的交易营收所抵消。高盛来自交易的季度总营收下降2.4%至33.6亿美元，为五个季度以来最低。固定收益、外汇和大宗商品部门(FICC)的营收仅增长1.3%至16.9亿美元。