中国外汇：始终保持对外汇违法犯罪活动的高压打击态势--外管局

全球经济：IMF上调今年增长预估至3.5%，但对贸易保护主义发出警告
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透北京6月11日 - 中国国家外汇管理局周三称，今年各级外汇管理部门和公安机关要继续深化合作机制，升级查处手段，始终保持对外汇违法犯罪活动的高压打击态势，保障中国涉外经济金融的健康发展。
外管局网站新闻稿称，2013年，各级外汇管理部门和公安机关联合查处，成功破获非法买卖外汇等外汇违法犯罪案件40余起，涉案金额500余亿元人民币，现场抓获犯罪嫌疑人百余名。
外管局称，2013年以来跨境资金波动性凸显，防范异常外汇资金流动责任重大，要加强形势研判，创新查处手段，提高打击外汇违法犯罪活动的针对性和有效性；要加大跨地区协作力度，适时在重点地区开展集中整治，形成打击外汇违法犯罪的集合力量。
同时，要循线打击非法买卖外汇的上下游犯罪，深挖犯罪网络，尤其是可能隐藏其中的洗钱和转移赃款活动；既要追究地下钱庄经营者的刑事责任，又要对参与地下钱庄交易主体实施行政处罚，提高对非法买卖外汇等违法犯罪活动的惩戒力度；要加强调研，对新型外汇违法犯罪及早发现、及早防范。（完） (发稿 沈燕; 审校 张喜良)
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。