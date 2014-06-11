中国外汇：始终保持对外汇违法犯罪活动的高压打击态势--外管局

路透北京6月11日 - 中国国家外汇管理局周三称，今年各级外汇管理部门和公安机关要继续深化合作机制，升级查处手段，始终保持对外汇违法犯罪活动的高压打击态势，保障中国涉外经济金融的健康发展。

外管局网站新闻稿称，2013年，各级外汇管理部门和公安机关联合查处，成功破获非法买卖外汇等外汇违法犯罪案件40余起，涉案金额500余亿元人民币，现场抓获犯罪嫌疑人百余名。

外管局称，2013年以来跨境资金波动性凸显，防范异常外汇资金流动责任重大，要加强形势研判，创新查处手段，提高打击外汇违法犯罪活动的针对性和有效性；要加大跨地区协作力度，适时在重点地区开展集中整治，形成打击外汇违法犯罪的集合力量。