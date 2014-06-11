路透基点：力高地产首次筹办离岸市场联贷，金额1亿美元--TRLPC

全球经济：IMF上调今年增长预估至3.5%，但对贸易保护主义发出警告
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透香港6月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，香港上市公司力高地产筹办一笔1亿美元三年期贷款。
这将是力高地产首次在离岸联贷市场筹资。
力高地产今年初在香港主板上市。公司2013年1-9月净利同比跳增723%，至2.7亿元人民币。
力高地产为综合性住宅及商用物业开发商，主要聚焦于中国的住宅物业开发。2013年12月底时，公司的地产业务涵盖逾13个地产开发项目。(完) (编译 蔡美珍；审校 王冠中)
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。