路透基点：力高地产首次筹办离岸市场联贷，金额1亿美元--TRLPC

这将是力高地产首次在离岸联贷市场筹资。

力高地产今年初在香港主板上市。公司2013年1-9月净利同比跳增723%，至2.7亿元人民币。

力高地产为综合性住宅及商用物业开发商，主要聚焦于中国的住宅物业开发。2013年12月底时，公司的地产业务涵盖逾13个地产开发项目。(完) (编译 蔡美珍；审校 王冠中)