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亚洲 | 2014年 6月 11日 星期三 19:18 BJT

路透基点：力高地产首次筹办离岸市场联贷，金额1亿美元--TRLPC

路透香港6月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，香港上市公司力高地产筹办一笔1亿美元三年期贷款。

这将是力高地产首次在离岸联贷市场筹资。

力高地产今年初在香港主板上市。公司2013年1-9月净利同比跳增723%，至2.7亿元人民币。

力高地产为综合性住宅及商用物业开发商，主要聚焦于中国的住宅物业开发。2013年12月底时，公司的地产业务涵盖逾13个地产开发项目。(完) (编译 蔡美珍；审校 王冠中)
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