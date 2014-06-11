路透基点：苏州科技城发展有限公司寻求3.4亿元人民币融资--TRLPC

全球经济：IMF上调今年增长预估至3.5%，但对贸易保护主义发出警告
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透香港6月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，苏州科技城发展有限公司正在寻求一笔3.40亿元人民币(5,460万美元)的10年期贷款。
一位消息人士说，苏州银行是牵头行。
资金将用来为一笔5亿人民币的银团贷款进行再融资。后者筹集用于苏州高新区一处商业地产的建设与开发。(完) (编译 洪曦; 审校 王冠中)
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。