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亚洲 | 2014年 6月 11日 星期三 19:41 BJT

路透基点：苏州科技城发展有限公司寻求3.4亿元人民币融资--TRLPC

路透香港6月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，苏州科技城发展有限公司正在寻求一笔3.40亿元人民币(5,460万美元)的10年期贷款。

一位消息人士说，苏州银行是牵头行。

资金将用来为一笔5亿人民币的银团贷款进行再融资。后者筹集用于苏州高新区一处商业地产的建设与开发。(完) (编译 洪曦; 审校 王冠中)
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