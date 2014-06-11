马来西亚期市：棕榈油期货跌至近八个月低位，因担忧供应上升

路透吉隆坡6月11日 - 马来西亚棕榈油期货周三跌至接近八个月低点，在需求迟缓重压市场之际，食用油供应增加的疑虑亦打击市况；尽管可能出现厄尔尼诺(圣婴)现象打击作物的预期抑制跌幅。

周二公布的官方行业数据显示，马来西亚5月底棕榈油库存升至四个月高点184万吨，此前产量回升抵消了在海外的销售情况。

“库存上升及美国大豆产量充沛的预期，近期可能继续打压棕榈油价格。”CIMB Investment Bank分析师Ivy Ng并称，6月棕榈油库存可能升至193万吨。

指标8月棕榈油期货 连续第五个交易日下跌，周三尾盘一度跌至2,364马币(林吉特)，为10月14日以来最低；终场结算价报每吨2,379马币，下跌0.3%。

整体成交量仅27,662口，低于通常的35,000口。

路透市场分析师王涛称，技术面显示棕榈油料跌至每吨2,341马币的支撑；跌破支撑位将为进一步跌向2,260马币铺路。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 王冠中)