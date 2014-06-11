重温稿-中国新债：地方债自发自还试点只需进行债项综合评级--财政部

路透上海6月11日 - 中国推进地方政府债券自发自还试点的工作在进一步深入。财政部周三发布有关债券信用评级的指导意见，要求试点地区只需进行涵盖各期限(五、七和10年)地方债的综合性评级；意见并未提出要对发债主体进行评级。

刊登在中国债券信息网的公告显示，财政部要求试点地区财政部门从具备中国境内债券市场评级资质的信用评级机构中，依法竞争择优选择一家信用评级机构，首次评级进行一次，此后跟踪评级每年开展一次。

“确实这次只是对债项进行评级，没有对主体进行评级，但是已经进步很大了。”一国内评级公司人士称。

此外，试点地区财政部门应及时披露、报告信用评级情况，首次评级报告不迟于地方债发行日前五个工作日、跟踪评级报告不迟于信用评级机构出具评级结果后五个工作日，通过本地区财政部门门户网站、中国债券信息网等网站公布。

财政部并诠释了试点地区地方债信用评级等级符号及含义，具体如下：

AAA级：偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低； AA级：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低； A级：偿还债务能力较强，较易受不利经济环境的影响，违约风险较低； BBB级：偿还债务能力一般，受不利经济环境影响较大，违约风险一般； BB级：偿还债务能力较弱，受不利经济环境影响很大，违约风险较高； B级：偿还债务的能力较大地依赖于良好的经济环境，违约风险很高； CCC级：偿还债务的能力极度依赖于良好的经济环境，违约风险极高； CC级：基本不能偿还债务； C级：不能偿还债务。

除AAA级、CCC级、CC级、C级外，每一个信用等级可用“+”、“-”符号进行微调，表示略高或略低于本等级。

财政部同时还披露了相关试点信息披露工作的指导意见，要求试点地区财政部门应通过指定网站持续按年度披露财政预决算，按季度披露经济运行等情况，按月度披露财政收支执行等情况，及按年度披露地方政府性债务情况等。

此前中国财政部公布，今年4,000亿元地方债发行规模内，上海等10个地区试点地方政府债券自发自还总规模为1,092亿元；其中，江苏获准发债规模最高为174亿元。

2014年地方政府债券自发自还试点包括：上海、浙江、广东、深圳、江苏、山东、北京、江西、宁夏、青岛10个省市。并且规定五年、七年和10年债券比例为4:3:3。(完)

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