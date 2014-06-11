台湾证券：证交所将下修今年F股IPO目标，因监管政策转向

路透台北6月11日 - 受F股(外国公司至台湾上市)监管政策转向影响，台湾证交所周三表示，今年F股新股上市(IPO)15-20家的目标将下修。

证交所总经理林火灯在一场会议后指出，有接到柜台买卖中心周五(13日)邀请证交所、券商公会及承销商代表针对F股“进行意见交换”的会议通知，但详细议程尚不清楚。

“今年市场原本很旺，(F股)送件目标更吓人，说没受影响是假的。”他说。

他表示，周五的会议最终有什么结果无法预期，希望能在实务进行上多做讨论。

金管会证期局局长吴裕群日前指出，台湾从来没有开放陆资企业到台湾上市柜，券商如果认为陆籍股东改换国籍就能来上市，那是误解。

林火灯4月底在美国作空机构格劳克斯研究（Glaucus Research Group）针对F-再生 发布利空报告时曾对路透表示，今年15-20家F股IPO的目标没有改变，去年为10家。 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)