台湾证券：证交所将下修今年F股IPO目标，因监管政策转向

全球经济：IMF上调今年增长预估至3.5%，但对贸易保护主义发出警告
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透台北6月11日 - 受F股(外国公司至台湾上市)监管政策转向影响，台湾证交所周三表示，今年F股新股上市(IPO)15-20家的目标将下修。
证交所总经理林火灯在一场会议后指出，有接到柜台买卖中心周五(13日)邀请证交所、券商公会及承销商代表针对F股“进行意见交换”的会议通知，但详细议程尚不清楚。
“今年市场原本很旺，(F股)送件目标更吓人，说没受影响是假的。”他说。
他表示，周五的会议最终有什么结果无法预期，希望能在实务进行上多做讨论。
金管会证期局局长吴裕群日前指出，台湾从来没有开放陆资企业到台湾上市柜，券商如果认为陆籍股东改换国籍就能来上市，那是误解。
林火灯4月底在美国作空机构格劳克斯研究（Glaucus Research Group）针对F-再生 发布利空报告时曾对路透表示，今年15-20家F股IPO的目标没有改变，去年为10家。 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。