国际油市：亚洲380-cst燃料油现货价差下滑，因需求低迷

全球经济：IMF上调今年增长预估至3.5%，但对贸易保护主义发出警告
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透新加坡6月11日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周三下滑，因船用燃料油需求低迷，抵销了西方套利船货减少的利多因素。
路透数据显示，380-cst燃料油周三每吨较新加坡现货报价升水0.17美元，较上日跌0.30美元。
行业消息人士称，尽管来自西方的套利船货6月至7月可能维持在每月不到400万吨的相对较低水准，但也没有畅旺的需求可以吸收供应。
“船用重油需求仍平淡，只要超过每吨600美元，需求就会趋疲，”新加坡一燃料油交易商称。
现货市场有五笔交易。
维多以较新加坡现货报价平价及每吨贴水1美元的水准，分别买进一批2万吨380-cst燃料油船货，卖方为摩科瑞，6月26-30日装运。
BP以每吨较新加坡现货6月平均报价升水1.50美元，出售2万吨180-cst燃料油船货给嘉能可，7月5-9日装运。
Gunvor出售两批2万吨船货给嘉能可，一批在7月5-9日装运，每吨较新加坡现货6月平均报价升水0.50美元，另一批在7月2-6日装运，与新加坡现货6月报价平价。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张若琪)
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