国际油市：亚洲380-cst燃料油现货价差下滑，因需求低迷

路透新加坡6月11日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周三下滑，因船用燃料油需求低迷，抵销了西方套利船货减少的利多因素。

路透数据显示，380-cst燃料油周三每吨较新加坡现货报价升水0.17美元，较上日跌0.30美元。

行业消息人士称，尽管来自西方的套利船货6月至7月可能维持在每月不到400万吨的相对较低水准，但也没有畅旺的需求可以吸收供应。

“船用重油需求仍平淡，只要超过每吨600美元，需求就会趋疲，”新加坡一燃料油交易商称。

现货市场有五笔交易。

维多以较新加坡现货报价平价及每吨贴水1美元的水准，分别买进一批2万吨380-cst燃料油船货，卖方为摩科瑞，6月26-30日装运。

BP以每吨较新加坡现货6月平均报价升水1.50美元，出售2万吨180-cst燃料油船货给嘉能可，7月5-9日装运。

Gunvor出售两批2万吨船货给嘉能可，一批在7月5-9日装运，每吨较新加坡现货6月平均报价升水0.50美元，另一批在7月2-6日装运，与新加坡现货6月报价平价。(完)

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