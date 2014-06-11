美国数据：6月6日止当周房屋抵押贷款申请指数上升10.3%--MBA

中国经济：IMF上调今明两年经济增长预估，但警告信贷依赖构成风险
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。
路透纽约6月11日 - 周三公布的行业报告显示，美国上周房屋抵押贷款申请数量上升，购屋贷款及再融资申请都跳增。
美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，6月6日止当周经季节调整后的抵押贷款申请活动指数上升10.3%至387.1。
MBA经季节调整后的再融资申请指数上升11.0%至1,528.9。购房贷款申请指数则增9.3%至187.5。
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30年期固息抵押贷款利率平均为4.34%，较前一周的4.26%上升8个基点。
据MBA，此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请。(完) (编译 张若琪 审校 王冠中)
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。
“经营环境复杂，某些做市业务中客户活动面临...挑战，”高盛集团首席执行官布兰克梵(Lloyd Blankfein)在一份声明中称。
路透4月18日 - 评级机构标准普尔确认日本债信评级为“A+/A-1”，评级展望为稳定。 * 日本外部状况稳健，经济繁荣且多元化，政治稳定性和稳定的金融体系，平衡了其非常疲弱的公众财政。 * 预计2017-2020日历年中，日本经常帐盈余平均相当于GDP的大约4% * 预计未来五年中，日本净国际资产相当于其经常帐收入的大约300%或更多 * 预计2016至2019财年，日本政府债务增长放缓，年增长率相当于GDP的4.5% * 尽管日本政府债务负担沉重，但我们相信其面临的或有债务有限。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)