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债券 | 2014年 6月 11日 星期三 19:21 BJT

美国数据：6月6日止当周房屋抵押贷款申请指数上升10.3%--MBA

路透纽约6月11日 - 周三公布的行业报告显示，美国上周房屋抵押贷款申请数量上升，购屋贷款及再融资申请都跳增。

美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，6月6日止当周经季节调整后的抵押贷款申请活动指数上升10.3%至387.1。

MBA经季节调整后的再融资申请指数上升11.0%至1,528.9。购房贷款申请指数则增9.3%至187.5。

浏览抵押贷款数据图表，请点选(link.reuters.com/guv37s)

30年期固息抵押贷款利率平均为4.34%，较前一周的4.26%上升8个基点。

据MBA，此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请。(完) (编译 张若琪 审校 王冠中)
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