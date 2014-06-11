东南亚股市：泰国股市收低，大型电讯股领跌

全球经济：IMF上调今年增长预估至3.5%，但对贸易保护主义发出警告
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透曼谷6月11日 - 泰国股市周三下跌，投资人抛售Advanced Info Service (AIS) 和Total Access Communication 等大型电讯股，转而买进True Corp ，True此前公布筹资计划且穆迪可能上调其评级。
True为泰国第三大电讯公司，其股价周三跳涨5.6%至8.5泰铢，为12月20日以来最高收位。
泰国SET指数 收低0.4%至1,463.71点，稍早曾触及近八个月高点，经纪商指出，这反映出对军政府复苏国内消费和投资政策的乐观情讯。
东南亚其他股市涨跌互见，新加坡海峡时报指数 下跌0.1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.03%。
菲律宾股市 上涨0.5%，至近三周高点，受银行股的热络买盘提振。
马来西亚股市 收高0.09%，外资买超1.02亿马币(林吉特)(3,180万美元)。
印尼股市 上涨0.5%至两周高点4,971.95点。越南股市 连续第四日上扬，收高0.61%，资金流入银行股和地产股。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 427.46 -0.22 -0.05 +10.07 388.37
新加坡 3290.04 -3.78 -0.11 +3.87 3167.43
马来西亚 1878.38 1.77 +0.09 +0.61 1866.96
泰国 1463.71 -5.48 -0.37 +12.70 1298.71
印尼 4971.95 25.86 +0.52 +16.33 4274.18
菲律宾 6809.18 31.20 +0.46 +15.61 5889.83
越南 570.36 3.47 +0.61 +13.03 504.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 王冠中; 审校 张若琪)
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。