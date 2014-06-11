国际油市：亚洲柴油裂解价差略升但仍困在三年半低位附近，需求疲软

全球经济：IMF上调今年增长预估至3.5%，但对贸易保护主义发出警告
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透香港/首尔6月11日 - 亚洲柴油裂解价差周三上涨0.10美元至每桶13.55美元，但仍困在三年半低位附近，目前市场上需求疲软且亚洲地区供应过剩。
“我认为裂解价差暂将区间来回。基本上似乎会在同样水准徘徊。”一交易商对路透表示。
柴油重整利润过去七个交易日均维持在每桶13.45-13.96美元间。
航煤裂解价差跌1.5%至每桶13.10美元，盘旋于近四年低点。
交易商称如果利润继续受损，会有更多炼厂选择降低加工率；一名交易员表示，这种情况等柴油和航煤裂解价差跌破12美元就会开始了。
新加坡现货市场有四笔柴油交易，无航煤交易。
Sietco以每桶离岸价格(FOB)较新加坡报价贴水0.20美元，从SK Energy买入25万桶500-ppm柴油，7月1-5日装运。
Sietco并以每桶离岸价格(FOB)较新加坡报价贴水0.20美元，从嘉能可另外买入25万桶500-ppm柴油，6月26-30日装运。
托克(Trafigura)以每桶离岸价格(FOB)较新加坡报价贴水0.20美元，从Mitsui Energy买入15万桶500-ppm柴油，6月26-30日装运。
BP以每桶离岸价格(FOB)较新加坡报价升水1.10美元，从P66买入15万桶10-ppm柴油，6月26-30日装运。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 王冠中)
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路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。
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