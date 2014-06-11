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亚洲 | 2014年 6月 11日 星期三 20:04 BJT

国际油市：亚洲柴油裂解价差略升但仍困在三年半低位附近，需求疲软

路透香港/首尔6月11日 - 亚洲柴油裂解价差周三上涨0.10美元至每桶13.55美元，但仍困在三年半低位附近，目前市场上需求疲软且亚洲地区供应过剩。

“我认为裂解价差暂将区间来回。基本上似乎会在同样水准徘徊。”一交易商对路透表示。

柴油重整利润过去七个交易日均维持在每桶13.45-13.96美元间。

航煤裂解价差跌1.5%至每桶13.10美元，盘旋于近四年低点。

交易商称如果利润继续受损，会有更多炼厂选择降低加工率；一名交易员表示，这种情况等柴油和航煤裂解价差跌破12美元就会开始了。

新加坡现货市场有四笔柴油交易，无航煤交易。

Sietco以每桶离岸价格(FOB)较新加坡报价贴水0.20美元，从SK Energy买入25万桶500-ppm柴油，7月1-5日装运。

Sietco并以每桶离岸价格(FOB)较新加坡报价贴水0.20美元，从嘉能可另外买入25万桶500-ppm柴油，6月26-30日装运。

托克(Trafigura)以每桶离岸价格(FOB)较新加坡报价贴水0.20美元，从Mitsui Energy买入15万桶500-ppm柴油，6月26-30日装运。

BP以每桶离岸价格(FOB)较新加坡报价升水1.10美元，从P66买入15万桶10-ppm柴油，6月26-30日装运。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 王冠中)
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